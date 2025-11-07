پخش زنده
۴۶ دستگاه انواع خودرو و موتورسیکلت مسروقه در مدت یک هفته در اصفهان کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: مأموران با حضور میدانی موفق شدند ۳۱ دستگاه خودرو و ۱۵ دستگاه موتور مسروقه را کشف کنند.
سرهنگ احمد نیکبخت افزود: طرح کشف انواع وسایل نقلیه مسروقه در قالب مرحله دیگری از طرح امنیت محله محور به صورت هدفمند به یگانهای انتظامی حاضر در این طرح ابلاغ شد.
وی افزود: در این زمینه مالباختگان شناسایی شدند و روند تحویل این وسایل نقلیه مسروقه کشف شده هم در حال اجراست.