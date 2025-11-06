به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، تیم ملی والیبال ایران با درخشش علی حاجی پور در نخستین دیدار خود در مرحله مقدماتی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی، موفق به شکست بحرین شد.

رقابت ها از دیروز چهار‌شنبه ۱۴ آبان آغاز شد و ۹ روز تا پنج‌شنبه ۲۲ آبان پیگیری می‌شود.

این مسابقات در یک گروه مقدماتی و با حضور تیم‌های عربستان (میزبان)، ایران، ترکیه، بحرین، قطر و چاد، پیگیری خواهد شد، در پایان تیم‌های اول و دوم جدول در دیدار پایانی و تیم‌های سوم و چهارم جدول در مسابقه رده‌بندی به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

ملی پوشان والیبال در نخستین دیدار خود در بازی های همبستگی، سه بر دو بحرین را شکست دادند تا اولین پیروزی خود را ثبت کنند.

شاگردان پیمان اکبری از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز پنجشنبه ۱۵آبان در دومین دیدار خود به مصاف قطر می ‌روند.