به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل بهزیستی استان اردبیل، با حضور مدیرکل، معاون توسعه مدیریت و منابع، رئیس اداره فوریت‌های اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌ها و بازتوانی اعتیاد و جمعی از کارشناسان حوزه ستادی، یک دستگاه خودروی خدماتی «موبایل‌ون کاهش آسیب» به بهزیستی شهرستان اردبیل واگذار شد.

این خودروی خدماتی که با حمایت و مشارکت پروژه صندوق جهانی سازمان ملل متحد (UNDP) تأمین شده است، با هدف ارائه خدمات کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از گسترش ویروس HIV در چارچوب برنامه‌های ملی به استان اردبیل اختصاص یافته است.

موبایل‌ون کاهش آسیب، به‌عنوان یکی از طرح‌های نوین و میدانی در حوزه حمایت‌های اجتماعی، مأموریت دارد خدماتی از جمله آموزش، مشاوره، آگاه‌سازی، ارجاع به مراکز درمانی و حمایت از افراد در معرض آسیب را در مناطق هدف و نقاط کم‌برخوردار ارائه دهد.