یک دستگاه خودروی خدماتی «موبایلون کاهش آسیب» به بهزیستی شهرستان اردبیل واگذار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابطعمومی ادارهکل بهزیستی استان اردبیل، با حضور مدیرکل، معاون توسعه مدیریت و منابع، رئیس اداره فوریتهای اجتماعی، پیشگیری از آسیبها و بازتوانی اعتیاد و جمعی از کارشناسان حوزه ستادی، یک دستگاه خودروی خدماتی «موبایلون کاهش آسیب» به بهزیستی شهرستان اردبیل واگذار شد.
این خودروی خدماتی که با حمایت و مشارکت پروژه صندوق جهانی سازمان ملل متحد (UNDP) تأمین شده است، با هدف ارائه خدمات کاهش آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از گسترش ویروس HIV در چارچوب برنامههای ملی به استان اردبیل اختصاص یافته است.
موبایلون کاهش آسیب، بهعنوان یکی از طرحهای نوین و میدانی در حوزه حمایتهای اجتماعی، مأموریت دارد خدماتی از جمله آموزش، مشاوره، آگاهسازی، ارجاع به مراکز درمانی و حمایت از افراد در معرض آسیب را در مناطق هدف و نقاط کمبرخوردار ارائه دهد.