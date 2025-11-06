همایش قوانین اداری با حضور رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات اداری فارس در آموزش و پرورش آباده برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس،رییس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری استان فارس گفت: همایش قوانین اداری با حضور مدیران و معاونان مقاطع تحصیلی شهرستان آباده با موضوع آشنایی با قوانین و مقررات اداری برگزار شد.

ایزدی افزود: مبانی قانونی تخلفات اداری، مصادیق رفتار‌های انضباطی و غیرانضباطی کارکنان دولت و آیین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات اداری از مواردی بود که در این همایش مطرح شد.

وی بیان کرد: نکات و قوانین اداری به صورت کاربردی برای کارکنان آموزش و پرورش آباده تشریح شد.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.