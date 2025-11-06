به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛جانشین فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: دو سارق غیر بومی که طی چند روز گذشته با حضور در بخش میمه شهرستان اقدام به ۱۲ فقره انواع سرقت کرده بودند دستگیر شدند.

سرهنگ مجید حاتمی افزود: طی دو هفته گذشته در پی وقوع چندین فقره انوع سرقت کابل‌های برق فشار قوی، اموال و قطعات خودرو و سرقت اموال ساختمان‌های نیمه ساز در بخش میمه، شناسایی و دستگیری عاملان این سرقت‌ها در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات بدست آمده توسط مأموران مشخص شد، تمامی این سرقت‌ها توسط سرنشینان یک دستگاه وانت پیکان، با پلاک مخدوش صورت می‌گیرد.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: مأموران گشت انتظامی بخش میمه خودرو سارقان را در یکی از مناطق صنعتی این بخش توقیف و هر دو سرنشین آن را که غیر بومی و اهل استانی دیگر بودند دستگیر کردند.

سرهنگ حاتمی با اشاره به کشف مقادیر زیادی اموال سرقتی در بازرسی از خودرو توقیف شده از سارقان خاطر نشان کرد: متهمان در تحقیقات اولیه به ۱۲ فقره انواع سرقت طی دو هفته گذشته در بخش میمه اعتراف و سپس با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.