کمک به ایتام و دانش آموزانِ نیازمند، باید آبرومند و مستمر باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در جلسه خیریه امام محمدباقر (ع) که با حضور جمعی از مسئولان و خیران استان و اعضای هیئت مدیره خیریه برگزار شد، بر لزوم مدیریت و برنامه ریزی دقیق در انجام امور خیریه تأکید کرد.

آیت الله سیدیوسف طباطبایی به وصایای امیرمؤمنان (ع) درباره ایتام، اشاره کرد و گفت: اطعام به فقیر و ایتام جزء وصایای امیرمومنان (ع) است.

نماینده ولی فقیه در استان افزود: نباید نیازمندان و ایتام تنها در یک مقطع مورد حمایت قرار گیرند و سپس رها شوند؛ بلکه باید تا رفع کامل نیاز تحت پوشش باشند.

امام جمعه اصفهان اطعام و کمک به نیازمندان را امری مهم برشمرد و گفت: باید در کمک و دستگیری نیز مدیریت و تدبیر داشت و نباید مانند یارانه‌ها که در پرداخت آن بی تدبیری شد عمل کرد، در حالی که تنها درصدی از جامعه هستند که نیاز به یارانه دارند و با کمک کمیته امداد نیز می‌توان یارانه این افراد نیازمند را مدیریت کرد.

آیت الله طباطبایی با استناد به کلام معصوم که می‌فرماید: یک ساعت تفکر بالاتر از هفتاد سال عبادت است انجام کار خیر را نیز مستلزم تدبیر و تفکر دانست و افزود: قرآن کریم می‌فرماید مومن کسی است که در اموال خود حقی برای نیازمندان مشخص کرده است، یعنی علاوه بر خمس و زکات، در اموال خود بخشی را برای ضعفا معین می‌کند.

امام جمعه اصفهان همچنین کمک‌های غیرغذایی از قبیل لباس، کیف و نوشت افزار برای دانش آموزان نیازمند را در برخی موارد مهم‌تر از غذا دانست و بر حفظ آبروی افراد در هنگام کمک رسانی تأکید کرد.

محمدرضا کجانی رئیس هیأت مدیره خیریه امام محمدباقر (ع) نیز از برنامه ریزی برای اطعام دانش آموزان نیازمند در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) خبر داد و گفت: با همکاری آموزش و پرورش و مدیران کل استان، این طرح اجرایی می‌شود.

همچنین در این جلسه پیشنهاد شد تا فعالیت‌های خیریه به شهرستان‌ها نیز گسترش یابد و از مشارکت کارخانجات و مؤسسات در این زمینه استفاده شود.

از دیگر اقدامات مطرح شده، راه اندازی کارگاه‌های تعمیر وسایل خانگی برای ایجاد اشتغال و تأمین بخشی از هزینه‌های خیریه بود.