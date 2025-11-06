پخش زنده
امروز: -
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با استقبال استاندار بوشهر و مدیران دستگاههای اجرایی وارد فرودگاه بینالمللی بوشهر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علاءالدین رفیع زاده در سفر به بوشهر، پس از تجدید بیعت با شهدای والامقام در گلزار شهدا، با آیتالله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر دیدار میکند.
بازدید از بندر بوشهر، پارک علم و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی و نیروگاه اتمی بوشهر از جمله برنامههای سفر یک روزه معاون رئیس جمهور به بوشهر است.
نشست در شورای اداری استان و مصاحبه پایانی نیز دیگر برنامههای سفر رفیع زاده است.