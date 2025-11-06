پخش زنده
چهارمین نمایشگاه بومیسازی، بهینهسازی و نیازمندیهای مجتمع مس سرچشمه رفسنجان در سالن شهدای دانشگاه ولیعصر برپاست.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،مجری بومی سازی و ساخت مجتمع مس سرچشمه رفسنجان گفت: در این نمایشگاه ۳۳ شرکت فعال در حوزه ساخت داخل ورفع نیازهای شرکت مس شرکت داشتهاند که از این تعداد ۱۵ شرکت از رفسنجان، ۱۰ شرکت از دیگر نقاط استان کرمان و هشت شرکت از خارج از استان حضور دارند.
سید مجتبی ترابی افزود: از بین این شرکتها، سه واحد دانشبنیان از رفسنجان، ۲ واحد دانشبنیان از کرمان و یک شرکت دانشبنیان با بعد ملی فعالیت خود را در این نمایشگاه آغاز کردهاند.
فرماندار رفسنجان در آیین افتتاح این نمایشگاه اعلام کرد: از ۲۲۰ واحد صنعتی فعال در این شهرستان، ۲۰ واحد به دلایل مختلف تعطیل شده و یک یا ۲ واحد نیز تغییر وضعیت دادهاند.
حسین رضایی افزود: واحدهای تولیدکننده دستگاههای فرآوری پسته در این شهرستان علاوه بر عرضه در سطح ملی، به کشورهای دیگر نیز صادرات دارند.
فرماندار رفسنجان تصریح کرد: صنعتگران رفسنجان ظرفیت و توانایی رفع نیازمندیهای مجتمع مس سرچشمه را دارند و حمایت جدی از آنها ضروری است تا بتوانند سطح تولیدات را ارتقا دهند.
مدیر مجتمع مس سرچشمه رفسنجان نیز بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۷۵ درصد تجهیزات مجتمع مس سرچشمه بومیسازی شده و امید است این رقم به بیش از ۹۵ درصد برسد.
سید مجتبی ترابی خاطرنشان کرد: سه شرط اصلی موفقیت در بومیسازی حمایت و خطر پذیری(ریسکپذیری) مدیران، ارتباط مؤثر دانشگاه و محققان با صنعت و اعتماد به متخصصان جوان است و امیدواریم این نمایشگاه زمینهساز تبادل نظر سازنده و جلوگیری از موازیکاری در حوزه تولیدات داخلی باشد.
نمایشگاه بومیسازی، بهینهسازی و نیازمندیهای مجتمع مس سرچشمه تا ۱۶ آبان در دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان برپا خواهد بود.