برگزاری «دومین همایش دیپلماسی استانی» در خراسان رضوی، گامی مهم در مسیر بی اثر کردن تحریم‌های ظالمانه محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون وزیر امور خارجه و رئیس ستاد دیپلماسی استانی در نشست ارزیابی «دومین همایش دیپلماسی استانی» که به ریاست معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان و رئیس ستاد هماهنگی دیپلماسی استانی وزارت امور خارجه در مشهد برگزار شد، با تأکید بر ارزیابی‌های مثبت انجام‌شده از این همایش، افزود: نتایج این رویداد، امید‌های تازه‌ای برای تسهیل و تقویت هماهنگی‌های تجاری و اقتصادی میان استان‌ها و کشور‌های همجوار ایجاد کرده است.

وحید جلال‌زاده، استفاده از ظرفیت آستان قدس رضوی، حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، مشارکت فعال بخش خصوصی و حضور و پوشش گسترده رسانه‌ها را از جمله نقاط قوت این همایش برشمرد.

او همچنین با اشاره به اهمیت استمرار اقدامات، تصریح کرد: پیگیری مصوبات همایش دیپلماسی استانی از وظایف اصلی دبیرخانه ستاد است و وزارت امور خارجه به‌صورت مستمر اجرای مصوبات و تصمیمات اتخاذشده را دنبال خواهد کرد.

جلال زاده ضمن قدردانی از همکاری دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: ادبیات دیپلماسی استانی به‌عنوان یکی از ابتکارات مهم وزارت امور خارجه دولت چهاردهم، هم اینک تثبیت شده است و در مسیر تحکیم قرار دارد.

احمد معصومی‌فر مشاور وزیر و رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در مشهد و دبیر دومین همایش دیپلماسی استانی نیز در این نشست گزارشی از روند برنامه ریزی و برگزاری اجلاسیه دوم دیپلماسی استانی در این کلانشهر ارائه کرد.

همچنین اعضای ستاد پیشنهاد‌های تخصصی خود را برای ارتقا و تقویت دیپلماسی استانی در برنامه ریزی و برگزاری همایش‌های آتی ارائه کردند.

دومین همایش دیپلماسی استانی در روز‌های ۳۰ مهر و یکم آبان ماه در مشهد و با حضور ۱۲ سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور‌های همسایه، استانداران خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، معاونان وزارت امور خارجه و جمعی از مسئولان اتاق‌های بازرگانی ملی و استانی برگزار شد.