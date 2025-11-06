همایش «دیپلماسی استانی»، گامی مهم در بی اثر کردن تحریمها
برگزاری «دومین همایش دیپلماسی استانی» در خراسان رضوی، گامی مهم در مسیر بی اثر کردن تحریمهای ظالمانه محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، معاون وزیر امور خارجه و رئیس ستاد دیپلماسی استانی در نشست ارزیابی «دومین همایش دیپلماسی استانی» که به ریاست معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان و رئیس ستاد هماهنگی دیپلماسی استانی وزارت امور خارجه در مشهد برگزار شد، با تأکید بر ارزیابیهای مثبت انجامشده از این همایش، افزود: نتایج این رویداد، امیدهای تازهای برای تسهیل و تقویت هماهنگیهای تجاری و اقتصادی میان استانها و کشورهای همجوار ایجاد کرده است.
وحید جلالزاده، استفاده از ظرفیت آستان قدس رضوی، حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، مشارکت فعال بخش خصوصی و حضور و پوشش گسترده رسانهها را از جمله نقاط قوت این همایش برشمرد.
او همچنین با اشاره به اهمیت استمرار اقدامات، تصریح کرد: پیگیری مصوبات همایش دیپلماسی استانی از وظایف اصلی دبیرخانه ستاد است و وزارت امور خارجه بهصورت مستمر اجرای مصوبات و تصمیمات اتخاذشده را دنبال خواهد کرد.
جلال زاده ضمن قدردانی از همکاری دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: ادبیات دیپلماسی استانی بهعنوان یکی از ابتکارات مهم وزارت امور خارجه دولت چهاردهم، هم اینک تثبیت شده است و در مسیر تحکیم قرار دارد.
احمد معصومیفر مشاور وزیر و رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در مشهد و دبیر دومین همایش دیپلماسی استانی نیز در این نشست گزارشی از روند برنامه ریزی و برگزاری اجلاسیه دوم دیپلماسی استانی در این کلانشهر ارائه کرد.
همچنین اعضای ستاد پیشنهادهای تخصصی خود را برای ارتقا و تقویت دیپلماسی استانی در برنامه ریزی و برگزاری همایشهای آتی ارائه کردند.
دومین همایش دیپلماسی استانی در روزهای ۳۰ مهر و یکم آبان ماه در مشهد و با حضور ۱۲ سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه، استانداران خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، معاونان وزارت امور خارجه و جمعی از مسئولان اتاقهای بازرگانی ملی و استانی برگزار شد.