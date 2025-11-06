به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل سید خلیل‌الهی در نشست خبری با اشاره به عملکرد بیمه سلامت اظهار کرد: با رشد تعرفه‌ها و افزایش مراجعات، هزینه درمان ناباروری امسال به ۴۲ میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: هم‌اکنون بیش از ۱۴۰۰ مؤسسه درمانی، بیمارستانی و داروخانه طرف قرارداد این سازمان هستند. سال گذشته بیش از پنج میلیون و ۳۶۰ هزار بار مراجعه سرپایی و ۲۳۴ هزار بستری در مراکز درمانی استان انجام شده است. در شش‌ماهه نخست امسال نیز بیش از دو و نیم میلیون مراجعه ثبت شده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان اردبیل بیان کرد: پرداخت بیمه سلامت بر اساس ۷۰ درصد تعرفه‌های دولتی انجام می‌شود و مابه‌التفاوت هزینه‌ها بر عهده بیمار است.

وی گفت: پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های بیمه سلامت در استان با احتساب کارانه پرستاری به بیش از ۲.۷ همت برسد در حالی‌که در سال گذشته این رقم ۱.۷ همت بود.

مدیرکل بیمه سلامت اردبیل با اشاره به جزئیات هزینه‌ها گفت: هزینه ماهانه شیرخشک برای بیمه شدگان تامین اجتماعی، سلامت و آزاد، چهار میلیارد تومان و هزینه دارو‌های بیماران صعب‌العلاج تأمین اجتماعی دو میلیارد تومان است صمن اینکه بیمه سلامت تفاوت نرخ ارز در شیر خشک را نیز پرداخت می‌کند.

سید خلیل‌الهی با بیان اینکه درمان ناباروری در استان رشد چشمگیری داشته، تصریح کرد: سال گذشته چهار هزار نفر از خدمات درمان ناباروری استفاده کردند که امسال به شش هزار نفر افزایش یافته است. هزینه درمان ناباروری در سال جاری ۴۲ میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود که در مقایسه با ۲۸ میلیارد تومان سال گذشته افزایش داشته است.

وی افزود: هزینه‌های دیالیز در سال جاری حدود ۱۱۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود که در شش‌ماهه نخست امسال ۵۵ میلیارد تومان پرداخت شده است. هم‌اکنون بیش از ۶۰۰ بیمار دیالیزی در استان تحت پوشش هستند و حدود ۴۰ درصد موارد دیالیز ناشی از دیابت است.

به گفته سیدخلیل‌الهی، شمار بیماری‌های صعب‌العلاج از ۱۰۷ نوع به ۱۳۳ نوع افزایش یافته و تعداد افراد نشان‌دار نیز از ۳۴ هزار نفر به ۴۰ هزار و ۱۳۰ نفر رسیده است. مبلغ پرداختی مستقیم به بیماران صعب‌العلاج نیز از ۱۸ میلیارد تومان در سال گذشته به ۲۰ میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است. سقف استانی پرداخت برای هر بیمار صعب‌العلاج ۸۵ میلیون تومان تعیین شده است.

مدیرکل بیمه سلامت اردبیل با اشاره به اینکه ۹۸ درصد هزینه بستری بیماران تحت پوشش توسط بیمه پرداخت می‌شود، گفت: بیمه سلامت استان علاوه بر خدمات به روستاییان، ۵۰ هزار نفر از مددجویان کمیته امداد و بهزیستی را نیز پوشش می‌دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود چاقی، پرخوری، مصرف فست‌فود و کم‌تحرکی را از مهم‌ترین عوامل افزایش دیابت، فشار خون، کبد چرب و نارسایی کلیه عنوان کرد و افزود: در دنیا بسته‌های تشویقی برای کنترل دیابت و سبک زندگی سالم در نظر گرفته می‌شود.

به گفته وی هزینه پیوند کلیه حدود ۲۰۰ میلیون تومان است و پاداش اهداکنندگان کلیه ۱۱۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود.

سیدخلیل‌الهی در پایان بر لزوم همکاری دستگاه‌هایی مانند بیمه‌ها، شهرداری‌ها، ورزش و جوانان در زمینه ارتقای سبک زندگی سالم و پیشگیری از بیماری‌ها تأکید کرد و گفت: پیشگیری و هم‌افزایی بین‌بخشی، جامعه را توانمند و نظام سلامت را کارآمدتر می‌کند.

گفتنی است در حال حاضر ۶۸۱ هزار نفر از جمعیت استان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند که از این میان ۱۴۵ هزار نفر (۸۶ درصد) در پنج دهک اول درآمدی و بیمه‌شدگان رایگان هستند.