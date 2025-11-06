همزمان با تشکیل شورای سینمای استان کرمان، با حضور رئیس سازمان سینمایی و استاندار کرمان تفاهم نامه همکاری مشترک در بم امضا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛ اولین نشست شورای سینمای استان کرمان در بم تفاهم نامه همکاری مشترک امضاشد وتقویت و توسعه زیرساخت‌های استان، تقویت دفاتر انجمن سینمای جوانان با اولویت راه‌اندازی دو دفتر جدید در کرمان، تولید انواع آثار سینمایی، انجام پژوهش‌های سینمایی و برگزاری رویداد‌ها در این تفاهم نامه پیش بینی شده است.

به گفته مهدی شفیعی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی این تفاهم نامه اولین مورد بعد از تشکیل شورای سینما در استان‌های کشور محسوب می‌شود وشورای سینمای استان کرمان اولین بار تشکیل شد و این تفاهم نامه به امضای محمدعلی طالبی و رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی به امضا رسید.

رئیس سازمان سینمایی در اولین نشست شورای سینمای استان کرمان در بم گفت: تشکیل شورای سینما در استان‌ها برای تمرکززدایی، هم افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی در دستور کار قرار گرفته است.

رائد فریدزاده با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی استان کرمان گفت: کرمان یکی از قطب‌های اصلی صنعت کشور است و جای افسوس دارد که زیرساخت‌های سینمایی آن پاسخگوی نیاز مخاطبان نیست.

رئیس سازمان سینمایی کشور توجه ویژه به زیرساخت‌های سینمایی را از کارکرد‌های شورای سینمای استان برشمرد و گفت: تجربه موفق سال‌های اخیر برای ایجاد سالن‌های سینما در مراکز تجاری بزرگ نشان داد که این اقدام علاوه بر توسعه سینما موجب رونق اقتصادی آن مراکز نیز شده است و این ظرفیت در کرمان بیش از پیش وجود دارد.

معاون وزیر و رئیس سازمان سینمایی با اشاره به فیلم‌های سینمایی درخشانی که در مسیر کرمان فیلم‌برداری شده‌اند، گفت: کرمان فقط لوکیشن سینمایی نیست، بلکه تمدنی کهن در آن نهفته است و حفظ و نمایش این تمدن بر پرده نقره‌ای، وظیفه‌ای ملی و همگانی است که امیدواریم با همت شورای سینمای استان محقق شود.

وی با اشاره به نقش انجمن سینمای جوان به عنوان بازوی اجرایی سازمان در استان‌ها، از افتتاح دو دفتر جدید انجمن در استان کرمان خبر داد و گفت: سرمایه‌گذاری اولیه این دفاتر از سوی بخش‌های صنعتی و اقتصادی انجام خواهد شد و این اتفاق مبارک با همت و درایت مسئولان محقق می‌شود.

فریدزاده درباره ظرفیت فیلم‌هایی با پروانه غیرسینمایی گفت: در صورت کیفیت این آثار کیفیت لازم برای اکران سراسری به پروانه سینمایی تبدیل می شوند و همچنین از ظرفیت پخش استانی این آثار نیز باید بهره گرفت، زیرا هر استان می‌تواند بر اساس نیاز‌های فرهنگی خود که در شورای فرهنگ عمومی احصا می‌شود از زبان فراگیر سینما برای بیان معضلات اجتماعی استفاده کند.

همچنین محمد علی طالبی استاندار کرمان از آمادگی استان برای برگزاری جشنواره‌های ملی و بین‌المللی در حوزه سینما خبر داد و افزود: یکی از راهبرد‌های استان در برنامه «کرمان بر فراز» توجه به ظرفیت‌های سینمایی، نقش سینما در معرفی هویت و فرهنگ استان و همچنین برندسازی است