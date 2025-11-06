پخش زنده
۴۵۰ تُن ذرت و پنبه دانه قاچاق به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در بازرسی مأموران پلیس از یک انبار در اصفهان کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان برای مقابله با قاچاق کالا و برخورد با اخلالگران اقتصادی، پس از اطلاع ازاحتکار محصولات کشاورزی قاچاق در یکی از انبارهای اطراف شهر اصفهان، موضوع را بررسی کردند.
سرهنگ مهدی سبحانی فرافزود: مأموران در بازرسی از این محل موفق شدند ۴۰۰ تُن ذرت و ۵۰ تُن پنبه دانه قاچاق که در سامانه جامع انبارها به ثبت نرسیده بود را کشف کنند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان ارزش محصولات قاچاق کشف شده را ۱۰۰ میلیارد ریال اعلام و گفت: برای متهم هم پرونده تشکیل و متهم تحویل مراجع قضایی شد.