برای تقویت آمادگیهای زیستی و پیشگیری از گسترش پشه ناقل آئدس، قرارگاه پدافند زیستی شهرستانهای جنوبی استان کرمان در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت تشکیل شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کرمان با اشاره به دستورالعمل ابلاغی کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور، وظایف دستگاههای اجرایی در مقابله با این تهدید زیستی را تشریح و تأکید کرد: فرمانداران باید بر اجرای دقیق مصوبات و اقدامات پیشگیرانه در حوزههای تحت مدیریت خود نظارت کامل داشته باشند.
ابراهیم کریمی افزود: آموزش و اطلاعرسانی عمومی نقش محوری در مدیریت تهدیدات زیستی داردوآگاهسازی و مشارکت مردم نقشی تعیینکننده در رصد، پایش، کنترل و کاهش پیامدهای ناشی از گسترش پشه آئدس ایفا می کند.
پشه آئدس یا «ببر آسیایی»، ناقل ویروس تب دِنگی است؛ بیماریای که با تب شدید، درد عضلانی و استخوانی همراه است و در صورت پیشرفت، میتواند خطرناک و حتی مرگبار باشد.
این حشره در برخی از شهرهای سواحل جنوبی و شمالی از جمله گیلان، مازندران، چابهار، کیش، قشم، بندر هرمز، بندرعباس، بوشهر و بندرلنگه مشاهده شده است.