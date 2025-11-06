به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ استاندار بوشهر در بازدید از طرح‌های مدرسه‌سازی در دشتستان اظهار داشت: با بازدید از ۳ مدرسه با مجموع ۲۴ کلاس درس و یک سالن اجتماعات سرعت اجرای طرح‌ها مطلوب بود.

زارع افزود: از مدرسه ۱۲ کلاسه‌ام البنین دالکی، مدرسه ۶ کلاسه نشاط وحدتیه و مدرسه ۶ کلاسه علی ابن ابی طالب سعدآباد بازدید شد که با بررسی موانع و مشکلات، تصمیمات لازم برای شتاب بخشیدن به این طرح‌ها گرفته شد.

وی یادآور شد: سالن اجتماعات آموزش و پرورش آب‌پخش نیز بیش از ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و از شتاب قابل قبولی برخوردار است.

زارع گفت: امید است این مدارس تا مهر سال آینده به بهره‌برداری برسند.

استاندار بوشهر افزود: اعتبارات مورد نیاز اجرای طرح‌های مدرسه‌سازی در استان بوشهر، تأمین می‌شوند تا در کمترین زمان ممکن شاهد تکمیل و راه‌اندازی آنها باشیم.