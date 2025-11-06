به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛رئیس شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان در نشست "صلح یاران" در جمع رؤسا و مشاوران کلانتری‌های کلانشهر اصفهان گفت: ترویج فرهنگ صلح و سازش باعث کاهش هزینه‌های دادرسی، صرفه جویی در وقت شهروندان، حفظ روابط بین طرفین دعوا و افزایش سرعت رسیدگی به دیگر پرونده‌های قضائی می‌شود.

عبدالحسین مرادی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه‌ای بین رییس دادگستری کل استان اصفهان و فرمانده انتظامی استان مبنی بر استقرار هیئت‌های صلح در واحد‌های انتظامی افزود:هیئت‌های صلح در واقع رؤسا و مشاوران کلانتری‌ها هستندکه با ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا از ارجاع پرونده‌ها به دادسرا و مراجع قضائی پیشگیری می‌کنند.

مرادی با بیان اینکه قوه قضائیه ترویج فرهنگ صلح و سازش را به جد در دستور کار خود قرار داد گفت: نقش رؤسا و مشاوران کلانتری‌ها نیز یک نقش مهم و موثراست.

این مقام مسئول افزود: مشاوران کلانتری‌های اصفهان افرادی مجرب با تحصیلات تخصصی هستند که همه تلاش خود را برای صلح و سازش بین طرفین دعوی بکار گرفته‌اند.