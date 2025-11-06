پخش زنده
تیم بسکتبال شهرداری گرگان نماینده ایران در رقابتهای باشگاههای غرب آسیا، ساجس بیروت لبنان را با نتیجه ۹۷بر۹۲ برد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در هفته نخست رقابتهای بسکتبال باشگاههای غرب آسیا، تیم شهرداری گرگان شامگاه چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ در بیروت به مصاف تیم ساجس لبنان رفت و در پایان با نتیجه ۹۷ بر ۹۲ حریف خود را شکست داد.
شاگردان مهران مخدومی با دفاعی منظم و حملات مؤثر، توانستند به نخستین پیروزی خود دست یابند.
تیم شهرداری گرگان به عنوان نماینده ایران در مسابقات باشگاههای غرب آسیا حضور دارد و در هفته دوم این رقابتها، روز پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴ در گرگان میزبان تیم آستانا از قزاقستان خواهد بود.