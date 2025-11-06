به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در هفته نخست رقابت‌های بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا، تیم شهرداری گرگان شامگاه چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ در بیروت به مصاف تیم ساجس لبنان رفت و در پایان با نتیجه ۹۷ بر ۹۲ حریف خود را شکست داد.

شاگردان مهران مخدومی با دفاعی منظم و حملات مؤثر، توانستند به نخستین پیروزی خود دست یابند.

تیم شهرداری گرگان به عنوان نماینده ایران در مسابقات باشگاه‌های غرب آسیا حضور دارد و در هفته دوم این رقابت‌ها، روز پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴ در گرگان میزبان تیم آستانا از قزاقستان خواهد بود.