امروز معرفی نهج البلاغه در سطح بین المللی وظیفه همه ما شیعیان است، چون کلام مشترک میان ما و همه مردم عالم، نهج البلاغه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ حجت الاسلام سید نعمت الله صالح دبیر دومین جشنواره استانی نهج البلاغه در آیینه هنر در جلسه شورای اداری شهرستان شهرضا، گفت: اگر مردم ما به خصوص نسل جوان با نهج البلاغه آشنا و مانوس بودند، بسیاری از مشکلات امروز جامعه و سوالاتی که در ذهن جوانان ما هست، حل می‌شد.

رییس ستاد عتبات استان اصفهان نیز گفت: تاکنون حدود ۲۰۰ طرح خرد و کلان با نذور مردم در عتبات اجرا و برای ساخت طرح صحن حضرت زهرا (س) در نجف اشرف، حدود ۷ هزار میلیارد تومان نذورمردم ایران هزینه شده است.

جعفر عسگری افزود: سرمایه گذاری در ساخت و توسعه عتبات دستاورد‌های زیادی در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی اقتصادی و امنیتی دارد که وحدت ایجاد شده بین مردم ایران و عراق یکی از آثار این سرمایه گذاری است.

در این جلسه احکام هیات امنای ستاد بازسازی عتبات شهرستان شهرضا نیز اهدا شد.