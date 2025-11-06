در جریان نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های بهداشتی مربوط به نگهداری و سگ‌گردانی حیوانات خانگی در فضا‌های عمومی و منازل مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در جریان نشست روز سه‌شنبه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، سؤال دکتر نادرقلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب، از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های بهداشتی مربوط به نگهداری و سگ‌گردانی حیوانات خانگی از جمله سگ‌سانان و گربه‌سانان در فضاهای عمومی و منازل مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست که با حضور وزیر بهداشت و معاونان وی برگزار شد، دکتر ابراهیمی با تأکید بر لزوم توجه به ابعاد بهداشتی، فرهنگی و اقتصادی نگهداری حیوانات خانگی، به وزارت بهداشت مهلت دو هفته‌ای برای تنظیم و ابلاغ دستورالعمل‌های بهداشتی لازم به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تعیین کرد.

وی هشدار داد در صورت بی‌توجهی یا تأخیر در اجرای این موضوع، پرسش از وزیر بهداشت به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.

نماینده اراک ضمن اشاره به نگرانی‌های عمومی در مورد حضور حیوانات در فضا‌های عمومی گفت:

«نگهداری غیر اصولی حیوانات خانگی می‌تواند باعث گسترش بیماری‌های مشترک بین انسان، سگ‌سانان و گربه‌سانان شود و از سوی دیگر ایجاد اضطراب و ترس برای اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه کودکان، زنان و سالمندان را در پی دارد.»

او تأکید کرد:

«این پدیده علاوه بر مغایرت با عرف و ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه اسلامی، هزینه‌های درمانی زیادی بر دوش خانواده‌ها و نظام سلامت کشور وارد کرده است و نیازمند مدیریت فوری و نظام‌مند است.»