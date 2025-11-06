پخش زنده
فرماندار خرمآباد گفت: ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی با مشارکت فعال بخش خصوصی محقق میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نورالدین درمنان شب گذشته ۱۴ آبان در بازدید از شرکت رازی شیمی خرمآباد، تنها تولیدکننده انواع سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی در لرستان و غرب کشور گفت: بخش خصوصی جایگاه ویژهای در سند توسعه راهبردی استان دارد و حمایت از سرمایهگذاران و حفظ شرایط موجود از اولویتهای اصلی برنامههای توسعهای لرستان است.
وی، هدف از این بازدید را حمایت از تولید داخلی و پشتیبانی از بخش خصوصی عنوان کرد.
فرماندار خرمآباد اظهار کرد: حضور فعال بخش خصوصی سبب افزایش فرصتهای شغلی، پویایی اقتصادی و ارتقای مهارت نیروی انسانی میشود و این امر به ایجاد اشتغال پایدار و باکیفیت در شهرستان میانجامد.
درمنان افزود: ایجاد فضای امن برای سرمایهگذاری داخلی موجب جذب سرمایههای جدید و رونق اقتصادی خواهد شد و همچنین استفاده از فناوریهای نوین و مدیریت موثر در بنگاههای خصوصی میتواند بهرهوری تولید را بهطور قابلتوجهی افزایش دهد.
فرماندار خرم آباد با اشاره به اشتغالزایی این واحد تولیدی ادامه داد: در شرکت رازی شیمی بیش از ۱۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم مشغول به کار هستند.
درمنان با بیان اینکه این واحد صنعتی در حوزه راه و تأمین آب با مشکلاتی روبهرو است، افزود: در این بازدید تصمیم گرفته شد با حضور دستگاههای اجرایی مرتبط و تشکیل جلسهای تخصصی، اقدامات لازم برای رفع موانع تولید انجام شود.
شرکت رازی شیمی خرمآباد در سالهای گذشته توانسته تولیدات خود را به بیش از ۱۲۰ نوع محصول ارتقا دهد و هماکنون یکی از ۱۰ تولیدکننده برتر کشور در زمینه نهادههای کشاورزی است.