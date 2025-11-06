به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نماینده مردم اصفهان و رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی در جلسه جوانی جمعیت اردستان در فرمانداری این شهرستان با گفت: قبل از اجرای قانون جوانی جمعیت شاهد کاهش سالانه ۱۷۰ هزار تولد در کشور بودیم که پس از اجرای قانون جوانی جمعیت این آمار به سالانه ۱۷ هزار نفر رسیده است.

امیر حسین بانکی پور افزود: در سه سال گذشته رشد ۵۰ درصدی فرزند سوم را شاهد بودیم.

وی با بیان اینکه بحران پیری جمعیت بزرگترین بحران تاریخ ایران زمین است و در مدت ۲۵ سال آینده یک سوم جمعیت کشور سالمند هستندافزود: شهرستان اردستان در زمینه سالمندی وضعیت خطرناک تری دارد و در حال حاضر ۲۰ درصد جمعیت این شهرستان سالمند هستند.

رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی گفت: در زمینه پرداخت تسهیلات فرزندآوری بانک‌ها حق گرفتن یک ضامن بیشتر را ندارند و اگر بانکی تخلف کرد باید با مدیر آن بانک برخورد کرد.

بانکی پور با بیان اینکه هدف گیری در شهرستان اردستان باید افزایش نرخ باروری باشد و در این زمینه از ظرفیت بهورزان استفاده شود گفت: در هر منطقه‌ای که نرخ باروری افزایش داشت باید از بهورز آن خانه بهداشت تقدیر شود.