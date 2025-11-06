پخش زنده
تیم استقلال جویبار در هفته سوم از دور رفت لیگ برتر کشتی آزاد مقابل جوانان ستارگان ساری به پیروزی رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هفته سوم از دور رفت لیگ برتر کشتی آزاد باشگاههای کشور در گروه B دیروز با یک دیدار در سالن سید رسول حسینی ساری پیگیری شد.
در این دیدار تیم استقلال جویبار با نتیجه ۹ بر ۱ مقابل میزبان خود تیم جوانان ستارگان ساری به برتری دست یافت.
نتیجه انفرادی این دیدار به شرح زیر است (اسامی تیم استقلال در ابتدا آمده است):
استقلال جویبار ۹ – جوانان ستارگان ساری ۱
۵۷ کیلوگرم: عرشیا حدادی ۱۱ – امیررضا یزدانی صفر
۶۱ کیلوگرم: علی قلی زادگان ۶ – علی اصغر سلطانی ۴،
۶۵ کیلوگرم: پیمان نعمتی ۵ – اسماعیل صمدی صفر
۷۰ کیلوگرم: محمدرضا باقری ۲- یاسین طیبی، برنده ۲،
۷۴ کیلوگرم: امیرحسین حسینی ۵ – منصور ترجانی ۱،
۷۹ کیلوگرم: مبین آشناور ۲ – علی کبودتبار صفر
۸۶ کیلوگرم: علی سوادکوهی ۱۲ – رضا محمدی ۱،
۹۲ کیلوگرم: امیرعلی علیزاده ۱۲ – پوریا رضایی ۵،
۹۷ کیلوگرم: علیرضا رکابی ۲ – وحید یوسفوند ۱،
۱۲۵ کیلوگرم: امیررضا صحرایی ۱۲ – مهدی بزرگپور صفر