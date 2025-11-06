امروز ماندگاری گردوغبار در بخش‌هایی از نیمه غربی هرمزگان و تا ظهر در محدوده تنگه هرمز و جزایر شرقی خلیج فارس افزایش باد شمال شرقی پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در نیمه غربی استان و سواحل و جزایر خلیج فارس گرد و غبار مورد انتظار است.

حمزه نژاد توصیه کرد: در این مناطق بویژه بستک، بندر لنگه و جزایر سیری و ابوموسی از رفت و آمد‌های غیر ضرور خودداری شود و افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

وی افزود: با افزایش باد شمال شرقی بخش‌هایی از تنگه هرمز و جزایر شرقی خلیج فارس تا ظهر متلاطم است.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: صبح تا ظهر جمعه نیز با وزش باد شمال شرقی مناطق غربی تنگه هرمز کمی مواج پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد توصیه کرد: در این مدت رفت و آمد شناور‌های سبک با احتیاط لازم صورت گیرد.

وی افزود: تا اوایل هفته آینده کاهش دمای کمینه در بیشتر نقاط استان و ماندگاری هوای سرد در ارتفاعات پیش بینی می‌شود.