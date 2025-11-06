پخش زنده
امروز: -
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز با افزایش باد شمال شرقی بخشهایی از تنگه هرمز و جزایر شرقی خلیج فارس تا ظهر متلاطم خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز در بخشهایی از نیمه غربی استان ماندگاری گردوغبار و تا ظهر در محدوده تنگه هرمز و جزایر شرقی خلیج فارس افزایش باد شمال شرقی پیش بینی میشود.
او افزود: صبح تا ظهر جمعه نیز با وزش باد شمال شرقی مناطق غربی تنگه هرمز کمی مواج پیش بینی میشود و توصیه میشود تردد شناورهای سبک با احتیاط لازم انجام شود.
حمزه نژاد، گفت: امروز در نیمه غربی استان و سواحل و جزایر خلیج فارس حاکمیت گرد و غبار مورد انتظار است و توصیه میشود در این مناطق بویژه بستک، بندر لنگه و جزایر سیری و ابوموسی از ترددهای غیر ضرور خودداری شود و افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی تا اوایل هفته آینده کاهش دمای کمینه در بیشتر نقاط استان و ماندگاری هوای سرد در ارتفاعات پیش بینی میشود.