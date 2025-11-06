تیم های ارزیاب خسارت و نیروهای امدادی و امنیتی به محل مانور زمین لرزه فرضی سمنان اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، لحظاتی پیش ، با انفجار و وقوع حریق مانور ر تمام عیار آمادگی در مخاطرات طبیعی با محوریت زمین لرزه در پارک کوهستانِ شهرک روزیه سمنان آغاز شد.

بلافاصله پس از این رویداد ، گزارش اولیه حادثه به استاندار سمنان اعلام و تیم های ارزیاب به دستور فرماندار سمنان به همراه امدادگران دستگاه های امدادی به محل اعزام شدند.

برقراری امنیت با حضور سریع نیروهای پلیس و آغاز بکار تیم رسانه ای صداوسیما برای پوشش خبری حادثه از فعالیت هایی بود که بلافاصله پس از وقوع زمین لرزه آغاز شد.

با فرض زمین لرزه و انفجار ناشی از آن آب ، برق و گاز محل حادثه قطع شده است .

رزمایش آمادگی مقابله با مخاطره زلزله با حضور ۴۰ دستگاه اجرایی در قالب با حضور بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ نیروی انسانی و با استفاده از بیش از ۴۰۰ دستگاه خودروی سنگین و نیمه‌سنگین در حال برگزاری است.