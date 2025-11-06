فرمانده انتظامی بهمئی، از کشف ۵ هزار و ۸۲۴ قلم لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ فرزین جمشیدی، با اشاره به اجرای موفق یکی از طرحهای مقابله با قاچاق کالا و ارز، بر تداوم و جدیت پلیس در مبارزه با پدیده قاچاق تأکید کرد. فرمانده انتظامی بهمئی گفت: مأموران انتظامی این فرماندهی، در جریان اجرای طرح مقابله با قاچاق، با هماهنگی مقام قضایی و در پی انجام بازرسی از یک منزل مسکونی، موفق به کشف و ضبط ۵ هزار و ۸۲۴ قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق شدند. فرمانده انتظامی بهمئی افزود: در این راستا، متهم پرونده دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد. وی تأکید کرد: مبارزه با قاچاق کالا یکی از اولویتهای اصلی پلیس در راستای حمایت از تولید داخلی و حفظ سلامت شهروندان است، چرا که ورود و عرضه اقلام آرایشی و بهداشتی قاچاق بدون نظارت وزارت بهداشت، میتواند سلامت مصرفکنندگان را به خطر اندازد. جمشیدی از مردم خواست هرگونه اخبار و اطلاعات مرتبط با عرضه و نگهداری کالای قاچاق را از طریق تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.