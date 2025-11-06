پخش زنده
آژانس بلایای طبیعی فیلیپین اعلام کرد تعداد قربانیان طوفان کالماگی به ۱۱۴ نفر افزایش یافته و ۱۲۷ نفر دیگر همچنان مفقود هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بر اساس گزارش ها، این طوفان اکنون به سمت ویتنام در حرکت و قدرت آن درحال افزایش است.
در استان گیا لای ویتنام، مقامات سعی کردهاند تا ۳۵۰ هزار نفر را تا اواسط روز پنجشنبه تخلیه کنند، زیرا پیشبینیها حاکی از وقوع بارانهای شدید و بادهای مخرب است که میتواند باعث سیل در مناطق کمارتفاع و اختلال در فعالیتهای کشاورزی شود.
در استان سیبو فیلیپین که بیشترین آسیب را از سیل دیده است، سطح آب پایین آمده و خانههای ویران شده، وسایل نقلیه تخریب شده و خیابانهای مملو از آوار را آشکار کرده است.
در روز سهشنبه بیش از ۲۰۰ هزار نفر پیش از وقوع طوفان کالماگی در فیلیپین تخلیه شدند. برخی از آنها با خانههای ویران شده خود مواجه شدهاند، در حالی که برخی دیگر پاکسازی دشوار را آغاز کردهاند و گل و لای را از خانهها و خیابانهای خود پاک میکنند.
رافی آلخاندرو یک مقام ارشد دفاع مدنی فیلیپین گفت: چالش فعلی پاکسازی آوار است. این آوارها باید فوراً پاکسازی شوند تا مفقودین احتمالی پیدا شده و عملیات امدادرسانی ادامه یابد.
طوفان جدید در حال شکلگیری
اگرچه طوفان کالماگی یا تینو به زبان محلی فیلیپین از این کشور خارج شده، پیش بینیهای هواشناسی حاکی از این امر است که طوفانی دیگر در شرق میندانائو واقع در جنوب فیلیپین در حال شکلگیری است که این امر مقامات را نگران ساخته است.
ویرانی ناشی از کالماگی به عنوان بیستمین طوفانی که امسال فیلیپین را درنوردید، یک ماه پس از زلزله ۶.۹ ریشتری در شمال سبو رخ میدهد که دهها کشته و هزاران آواره برجای گذاشت.
این درحالی است که کالماگی درحال عبور از دریای جنوب چین و بازیابی قدرت خود است. پیشبینی میشود که این طوفان چندین استان مرکزی، از جمله مناطق کلیدی کشت قهوه که فصل برداشت در آنها در جریان است را تحت تأثیر قرار دهد.
مقامات ویتناتمی هزاران سرباز را برای کمک به تخلیهی احتمالی افراد، عملیات نجات و تلاشهای بازیابی در آماده باش قرار دادهاند.
مقامات هوانوردی ویتنام اعلام کردند که احتمالاً عملیات در هشت فرودگاه از جمله فرودگاه بینالمللی دانانگ تحت تأثیر این طوفان قرار خواهد گرفت. از شرکتهای هواپیمایی و مقامات محلی خواسته شده است تا از نزدیک تحولات طوفان را زیر نظر داشته باشند تا ایمنی مسافران تضمین شود.