نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد بر ضرورت بازگشت آموزش و پرورش به تربیت دینی، تفکر و تعقل تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیت‌الله ناصری در دیدار با وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت تحول واقعی در آموزش کشور گفت: این تحول نباید صرفاً تغییر کتاب‌ها یا ظواهر آموزشی باشد؛ بلکه باید تحول محتوایی و فرهنگی باشد. تفکر و تدین، دو عنصر بنیادین نظام تعلیم و تربیت اسلامی است که در طول سال‌ها از نظام آموزشی ما دور مانده است.

وی افزود: در گذشته، مکتب‌خانه‌های ما به دانش‌آموزان سه ویژگی اصلی می‌آموختند؛ هویت خداشناسی (تدین)، تفکر و تعقل، و روحیه خلاقیت و اندیشه‌ورزی. متأسفانه نظام آموزشی جدید با حفظ‌محوری و انباشتن ذهن دانش‌آموزان از مطالب متعدد، فرصت اندیشیدن را از آنها گرفته است. کودک امروز ما ممکن است چندین مهارت فنی یا هنری بیاموزد، اما کمتر به مقام تفکر، تحلیل و تشخیص می‌رسد.

امام جمعه یزد خاطرنشان کرد: اگر دانش‌آموز از کودکی آموزش ببیند که درباره مسائل اطراف خود بیندیشد، در آینده مدیری خلاق، مسئله‌حل‌کن و متکی به عقل تربیت می‌شود. اما اگر ذهن او فقط درگیر محفوظات باشد، در بزرگسالی هم به جای تصمیم‌گیری از روی تفکر، دچار تقلید و وابستگی فکری می‌شود.

آیت الله ناصری در ادامه با بیان طرحی برای پیوند مدرسه و مسجد اظهار داشت: پیشنهاد من این است که در هر محله، کنار هر مسجد یک مدرسه و در کنار هر مدرسه یک مسجد فعال باشد تا به صورت طبیعی بین دانش‌آموزان، خانواده‌ها و فضای دینی تعامل برقرار شود. با اجرای این طرح، هم فضای مساجد از رکود خارج می‌شود و هم تربیت دینی در بطن مدارس نهادینه خواهد شد.

وی همچنین پیشنهاد داد: در پایه‌های نخست دبستان، دو درس مستقل تحت عنوان کلاس نماز و کلاس قرآن گنجانده شود تا کودکان با زبان ساده با فلسفه نماز، سوره حمد، مفاهیم خداشناسی و ارزش‌های دینی آشنا شوند. این آموزش‌ها باید به‌صورت جذاب، مستمر و تشویقی باشد تا دانش‌آموز به عبادت و ارتباط با خدا علاقه‌مند گردد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر نقش مهم دانشگاه فرهنگیان گفت: دانشگاه فرهنگیان گلوگاه اصلی تربیت نیروی انسانی آموزش و پرورش است. هر اصلاح و تحولی در نظام آموزشی، باید از این دانشگاه آغاز شود. اگر دانشجو معلمان صالح، متعهد و آگاه تربیت شوند، آینده تعلیم و تربیت کشور تضمین خواهد شد.

آیت الله ناصری در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های وزیر آموزش و پرورش، ابراز امیدواری کرد که سیاست‌ها و طرح‌های جدید آن وزارتخانه با محوریت تربیت دینی، تفکر و هویت‌سازی در مدارس ادامه یابد و زمینه‌ساز پرورش نسلی خودباور، مؤمن، اهل اندیشه و مسئولیت‌پذیر برای آینده ایران اسلامی شود.