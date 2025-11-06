پخش زنده
چهارهزار مجوز برای احداث نیروگاه خورشیدی در آذربایجانغربی صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی با اشاره به صدور چهار هزار مجوز اولیه برای احداث نیروگاههای خورشیدی در سطح استان گفت: تاکنون برای ۸۰۰ مگاوات زمین تخصیص یافته و حدود ۸۰ مگاوات از این طرحها به مرحله اجرای فنی رسیده است.
طاهر کیامهر، از برنامهریزی برای افزایش ۱۲۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق استان تا تابستان سال آینده خبر داد و افزود: با تحقق این هدف، نیمی از خاموشیهای تابستانی در استان برطرف خواهد شد.
کیامهر اظهار کرد: دولت در سال گذشته توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بهویژه نیروگاههای خورشیدی را در دستور کار قرار داده و این مسیر تنها راه پایدار برای عبور از ناترازی انرژی و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی است.
وی افزود: تاکنون ۲.۵ مگاوات از چهار مرحله نیروگاه خورشیدی شهرستان خوی آماده بهرهبرداری است و تنها اتصال آن به شبکه برق منطقهای باقی مانده است. همچنین ۲.۵ مگاوات دیگر در مرحله خرید تجهیزات قرار دارد و پیشبینی میشود در مجموع ۱۰ مگاوات ظرفیت جدید تا پیک مصرف سال آینده وارد مدار شود.
کیامهر، از احداث دو نیروگاه خورشیدی با مجموع ظرفیت ۹ مگاوات در کارخانه نساجی خوی خبر داد و گفت: این طرح از پروژههای شاخص بخش خصوصی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر استان است و مرحله نخست آن تا دو ماه آینده وارد مدار میشود.
وی، بابیان اینکه با بهرهبرداری از این دو پروژه، حدود ۹ مگاوات انرژی خورشیدی به شبکه برق استان تزریق خواهد شد، گفت: این میزان تقریباً معادل مصرف برق شرکت نساجی خوی است، بهطوریکه میتوان گفت بخش عمدهای از نیاز انرژی این مجموعه از طریق تولید داخلی و تجدیدپذیر تأمین خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی، با اشاره به برنامه دولت برای استفاده از ظرفیت ادارهها و ساختمانهای عمومی در توسعه انرژی خورشیدی افزود: تاکنون ۱۹ اداره در استان برای نصب سامانه خورشیدی اقدام کردهاند و طبق تفاهمنامه با سازمان نظام مهندسی، ساختمانهای بالای چهارطبقه نیز موظف به استفاده ازسامانههای خورشیدی خواهند بود.
وی افزود: تاکنون سه مگاوات نیروگاه خورشیدی خانگی به بهرهبرداری رسیده و ۲۴ مگاوات دیگر نیز در دست اجراست که با تحقق این برنامهها، مجموع ظرفیت نیروگاههای خورشیدی استان تا سال آینده افزایش چشمگیری خواهد داشت.