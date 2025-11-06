به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی با اشاره به صدور چهار هزار مجوز اولیه برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در سطح استان گفت: تاکنون برای ۸۰۰ مگاوات زمین تخصیص یافته و حدود ۸۰ مگاوات از این طرح‌ها به مرحله اجرای فنی رسیده است.

طاهر کیامهر، از برنامه‌ریزی برای افزایش ۱۲۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق استان تا تابستان سال آینده خبر داد و افزود: با تحقق این هدف، نیمی از خاموشی‌های تابستانی در استان برطرف خواهد شد.

کیامهر اظهار کرد: دولت در سال گذشته توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه نیروگاه‌های خورشیدی را در دستور کار قرار داده و این مسیر تنها راه پایدار برای عبور از ناترازی انرژی و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی است.

وی افزود: تاکنون ۲.۵ مگاوات از چهار مرحله نیروگاه خورشیدی شهرستان خوی آماده بهره‌برداری است و تنها اتصال آن به شبکه برق منطقه‌ای باقی مانده است. همچنین ۲.۵ مگاوات دیگر در مرحله خرید تجهیزات قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود در مجموع ۱۰ مگاوات ظرفیت جدید تا پیک مصرف سال آینده وارد مدار شود.

کیامهر، از احداث دو نیروگاه خورشیدی با مجموع ظرفیت ۹ مگاوات در کارخانه نساجی خوی خبر داد و گفت: این طرح از پروژه‌های شاخص بخش خصوصی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر استان است و مرحله نخست آن تا دو ماه آینده وارد مدار می‌شود.

وی، بابیان اینکه با بهره‌برداری از این دو پروژه، حدود ۹ مگاوات انرژی خورشیدی به شبکه برق استان تزریق خواهد شد، گفت: این میزان تقریباً معادل مصرف برق شرکت نساجی خوی است، به‌طوریکه می‌توان گفت بخش عمده‌ای از نیاز انرژی این مجموعه از طریق تولید داخلی و تجدیدپذیر تأمین خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی، با اشاره به برنامه دولت برای استفاده از ظرفیت اداره‌ها و ساختمان‌های عمومی در توسعه انرژی خورشیدی افزود: تاکنون ۱۹ اداره در استان برای نصب سامانه خورشیدی اقدام کرده‌اند و طبق تفاهم‌نامه با سازمان نظام مهندسی، ساختمان‌های بالای چهارطبقه نیز موظف به استفاده ازسامانه‌های خورشیدی خواهند بود.

وی افزود: تاکنون سه مگاوات نیروگاه خورشیدی خانگی به بهره‌برداری رسیده و ۲۴ مگاوات دیگر نیز در دست اجراست که با تحقق این برنامه‌ها، مجموع ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان تا سال آینده افزایش چشمگیری خواهد داشت.