انتقاد فرماندار فریمان از سیاستهای سلیقهای در اعطای تسهیلات
فرماندار فریمان گفت: مواجهه سلیقهای با شهروندان در موضوع اعطای تسهیلات و سهلگیری یا سختگیری در این زمینه، پذیرفتنی نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مهدی ناصری در جلسه کارگروه اشتغال و شورای هماهنگی بانکهای شهرستان، با اشاره به تحقق ۴۳ درصدی تعهد ایجاد اشتغال امسال در شهرستان تا پایان مهرماه، افزود: از مجموع هزار و ۱۱۷مورد تعهد تکلیفی شهرستان در ایجاد اشتغال برای امسال، تاکنون ۵۲۵ مورد محقق شده است.
ناصری با انتقاد از تعلل برخی دستگاهها در ثبت، جذب و پیگیری تعهدات ایجاد اشتغال، این وضعیت را مانع بزرگی برای پیشرفت اقتصادی شهرستان دانست و افزود: این تعلل میتواند به نوعی به از بین بردن فرصتهای شغلی و اقتصادی برای شهروندان منجر شود.
وی همچنین به ضرورت ایجاد برش شهرستانی از قواعد و بخشنامههای موجود اشاره و اظهار کرد: در مناطق دور از مرکز و شهرهای کمجمعیت، منطقی نیست که معیارهای اعطای تسهیلات یکسان باشد، در موضوع معرفی وثیقه و ضامن، باید توجه به شرایط خاص هر منطقه و نیازهای اقتصادی آن انجام شود.
فرماندار فریمان گفت: این تفاوتها میتواند به تسهیل دسترسی شهروندان به تسهیلات کمک و در عین حال، عدالت را در اعطای تسهیلات برقرار کند.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای فریمان، بر لزوم شفافیت در فرآیند اعطای تسهیلات تأکید کرد و افزود: اگر شعب بانکهای این شهرستان با معذوریت یا محدودیتی از طرف سرپرستی استانی خود در ارائه تسهیلات مواجه هستند، باید این موضوع بهطور شفاف بیان شود تا پیگیریهای لازم انجام شود.
ناصری در ادامه بر لزوم تقویت نظارت بر فرایند اعطای تسهیلات تأکید کرد و گفت: باید سازوکارهایی ایجاد شود که از انحراف تسهیلات جلوگیری و اطمینان حاصل کند که این منابع به درستی به افراد نیازمند و طرحهای اقتصادی مناسب تخصیص یابد.