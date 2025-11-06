روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از اعمال خاموشی برق به علت اصلاح شبکه در شهرستان‌های بویراحمد، مارگون و کهگیلویه امروز پنجشنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان در اطلاعیه‌ای از اعمال خاموشی برق به علت اصلاح شبکه در شهرستان‌های بویراحمد و کهگیلویه در روز چهارشنبه خبر داد.

بویراحمد

گنجه‌ای بزرگ از ساعت ۰۹:۰۵ لغایت ۱۳:۰۵

کهگیلویه

حوزه ثبت احوال - قسمتی از خیابان امام خمینی شمالی از ساعت ۰۸:۱۰ لغایت ۱۰:۱۰

شهرستان مارگون