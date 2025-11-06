اطلاعیه خاموشی برق در شهرستان های بویراحمد، مارگون و کهگیلویه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان در اطلاعیهای از اعمال خاموشی برق به علت اصلاح شبکه در شهرستانهای بویراحمد و کهگیلویه در روز چهارشنبه خبر داد.
بویراحمد
گنجهای بزرگ از ساعت ۰۹:۰۵ لغایت ۱۳:۰۵
کهگیلویه
حوزه ثبت احوال - قسمتی از خیابان امام خمینی شمالی از ساعت ۰۸:۱۰ لغایت ۱۰:۱۰
شهرستان مارگون
شهر مارگون، بخشهای زیلایی و لوداب، حوزه سرچنار، بخشی از روستای امامزاده علی (ع)، حوزه عزیزی و منتنگان، دلی بهرام بیگی، بخش پاتاوه، روستاهای ده شیخ تا کره، بادمگان تا حوزه سادات محمودی، مزارع پرورش ماهی از ساعت ۸ تا ۱۲