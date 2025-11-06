با تشکیل جلسه اضطراری مدیریت بحران در سمنان ، مراحل عملیات امداد و نجات در منطقه زمین لرزه فرضی در سمنان اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، دقایقی پیش ، با انفجار و وقوع حریق مانور ر تمام عیار آمادگی در مخاطرات طبیعی با محوریت زمین لرزه در پارک کوهستانِ شهرک روزیه سمنان آغاز شد.

با فرض زمین لرزه و انفجار ناشی از آن آب ، برق و گاز محل حادثه قطع شده است .

پس از برقراری امنیت با حضور سریع نیروهای پلیس و آغاز بکار تیم رسانه ای صداوسیما برای پوشش خبری حادثه ، تشکیل جلسه اضطراری مدیریت بحران شهرستان سمنان ، اعلام گزارش ارزیابی ابتدایی از محل حادثه و گزارش به استاندار ، جلسه ستاد مدیریت بحران استان سمنان تشکیل و عملیات امداد و نجات آغاز شد.

تیم های امداد و نجات شامل دستگاه های هلال احمر ، آتش نشانی ، فرماندهی انتظامی و دانشگاه علوم پزشکی هستند که برای نجات جان مصدومان و آواربرداری وارد عمل شدند.

در مرحله بعد اعزام تیم امداد و نجات سپاه شامل نیروهای متخصص گروهان بیت المقدس و برپایی سایت اسکان اضطراری در اردوگاه با محوریت هلال احمر انجام شد.

این سایت اضطراری شامل استقرار نانوایی ، آشپزخانه ، انتقال برق و سرویس بهداشتی است .

با انجام مرحله تشخیص هویت افراد مستقر در در سایت آوار با تلاش پلیس ، پزشکی قانونی و دانشگاه علوم پزشکی ، پایان عملیات امداد و نجات در منطقه زمین لرزه فرضی سمنان اعلام شد.