به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سلیمان شهبازی، در نشست مجازی با حضور مدیران کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هفت استان جنوب و غرب کشور، آمادگی کامل برای همکاری در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد را اعلام کرد.

وی با اشاره به «همگرایی منطقه‌ای برای شکوفایی استعداد‌های کودکان و نوجوانان»، ادامه داد: بر اساس مصوبات این نشست، دبیرخانه مشترک اطلاع‌رسانی ایجاد و تمهیدات لازم برای معرفی و تبلیغات این رویداد در کلیه استان‌های حاضر فراهم خواهد شد.

مدیرکل کانون استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: این جشنواره ۳۰ آبان ماه و در سه رشته اصلیِ «چرتکه»، «رباتیک» و «برنامه‌نویسی کودکان» در یاسوج برگزار می‌گردد.