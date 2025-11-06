پخش زنده
شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان صبح پنجشنبه ۱۵ آبان وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۶ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ۶ صبح امروز با میانگین ۱۱۲ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس ثبت شد.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۹۵، بزرگراه خرازی ۷۴، خیابان رودکی ۶۵، خیابان فرشادی ۹۲، خیابان فیض ۸۷ و هزار جریب ۹۶ AQI وضعیت قابل قبول و در کردآباد با عدد ۱۸۷ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد را نشان میدهد.
شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۱۱۵، خیابانهای کاوه، رهنان و پروین اعتصامی با عدد ۱۳۳، دانشگاه صنعتی ۱۲۶، زینبیه ۱۲۴، سپاهانشهر ۱۰۲، میرزا طاهر ۱۱۹ و ولدان ۱۱۳ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس است.
براساس گزارش هواشناسی اصفهان غبار صبحگاهی پدیده غالب مناطق مرکزی استان تا پایان هفته خواهد بود که کاهش کیفیت هوا را به دنبال دارد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.