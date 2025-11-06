پخش زنده
پالایشگاه نهم پارس جنوبی بهزودی با بهکارگیری ماده استراتژیک ایرانی در فرایند مرکاپتانزدایی، ۸.۵ میلیون دلار صرفهجویی ارزی رقم میزند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پالایشگاه نهم پارس جنوبی قرار است به زودی از یکی از مواد استراتژیک در فرایند مرکاپتان زدایی ایرانی بهره برداری کند؛ محصولی که به گفته فناوران آن، صرفهجویی ۸.۵ میلیون دلاری را در پی دارد.
امانا ترابی، دکترای مهندسی شیمی و از محققان بخش تحقیقات، این محصول را یکی از محصولات راهبردی در صنعت دانست و گفت: این شرکت از ۹ شرکت فعال تشکیل شده و بخشی از آن به تولید محصولات پایه در حوزه مواد شیمیایی اختصاص دارد. یکی از این محصولات، پودر زئولیت است که قابلیت رقابت با نمونههای خارجی را دارد و در برخی شاخصها حتی از آنها برتری فنی نشان داده است.
وی در توضیح کاربردهای این محصول افزود: این پودر در فرآیند مرکاپتانزدایی از گاز طبیعی و همچنین در جداسازی اکسیژن و نیتروژن بهکار میرود که از مهمترین مصارف آن در تجهیزات پزشکی و دستگاههای اکسیژنساز است.
ترابی ادامه داد: این نمونه پودری، پایه تولید محصولاتی مانند گرانول و اکسترود است که در صنایع مختلف بهکار میرود. ماده اصلی آن زئولیت است؛ مادهای که معادن آن در کشور به اندازه کافی وجود دارد.
وی زئولیتها را به دو دسته طبیعی و سنتزی تقسیم کرد و محصول تولیدی این شرکت را از نوع زئولیت سنتزی دانست که مواد اولیه آن نیز در داخل این شرکت تولید و به گفته آنها فرآیند تولید از صفر تا صد آن در این انجام میشود و تمامی مراحل تحقیق، توسعه و تولید در داخل کشور انجام شده و از هیچ منبع خارجی استفاده نشده است.
وی با اشاره به اهمیت فناوری مورد استفاده گفت: فرآیند پودری سازی در این محصول اهمیت زیادی دارد، زیرا پایه تولید گرانولها محسوب میشود. زئولیت تولیدی شرکت ما علاوه بر کاربرد در شویندهها و دترجنتها، در صنایع نفت و گاز نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
ترابی با بیان اینکه در حال حاضر بیشترین کاربرد این محصول در فرآیند تصفیه گاز طبیعی است، خاطرنشان کرد: آزمایشگاه مرجع پژوهشگاه صنعت نفت تستهای نهایی را انجام داده و محصول را تأیید کرده است. قرار است این کالا بهزودی برای نخستینبار در کشور، در پالایشگاه نهم پارس جنوبی مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به ظرفیت تولید گفت: در حال حاضر امکان تولید سالانه ۳ هزار تن از این محصول در داخل کشور وجود دارد. این محصول در دسته محصولات دانشبنیانها قرار گرفته است.
به گفته وی تولید و صنعتی سازی این محصول، ۸.۵ میلیون دلار صرفه جویی ارزی در پی دارد.