فروشگاهها و غرفههای مستقر در فرودگاه شیراز که مسافران را نقره داغ میکردند دو میلیارد تومان جریمه شدند
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، پس از پخش گزارشی از گران فروشی فروشگاههای فرودگاه شیراز از رسانه ملی ، تعزیرات حکومتی فارس این فروشگاهها را دو میلیارد تومان جریمه کرد و قیمتهای آن را کاهش داد.
درویشی بازرس تعزیرات حکومتی فارس گفت : به زودی یک شعبه تعزیرات در فرودگاه شیراز مستقر خواهد شد تا قیمتها را در این فرودگاه کنترل کنند.
درویشی افزود : هرگونه گران فروشی در فروشگاههای فرودگاه شیراز ممنوع است و مردم در صورت مشاهده گران فروشی میتوانند به سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و ۱۲۴ سازمان صمت تماس بگیرند تا پیگیری و با متخلفان برخورد شود.