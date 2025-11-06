به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، پس از پخش گزارشی از گران فروشی فروشگاه‌های فرودگاه شیراز از رسانه ملی ، تعزیرات حکومتی فارس این فروشگاه‌ها را دو میلیارد تومان جریمه کرد و قیمت‌های آن را کاهش داد.

درویشی بازرس تعزیرات حکومتی فارس گفت : به زودی یک شعبه تعزیرات در فرودگاه شیراز مستقر خواهد شد تا قیمت‌ها را در این فرودگاه کنترل کنند.

درویشی افزود : هرگونه گران فروشی در فروشگاه‌های فرودگاه شیراز ممنوع است و مردم در صورت مشاهده گران فروشی می‌توانند به سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و ۱۲۴ سازمان صمت تماس بگیرند تا پیگیری و با متخلفان برخورد شود.