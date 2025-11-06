به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان گفت: این طرح‌ها برای توسعه صنعتی و فناورانه استان، در حوزه‌های مختلف طراحی و اجرایی شده است.

محمدجواد بگی افزود: این طرح‌ها شامل شیمی‌پارک پروپیلن شهرضا، شیمی‌پارک آمونیاک سمیرم، شهرک تخصصی پوشاک، کیف و کفش اصفهان، شهرک فرآوری عناصر گران‌بها و سنگ‌های قیمتی، شهرک فرآوری عناصر معدنی نایین، شهرک فناوری دارو، تجهیزات پزشکی، آرایشی و بهداشتی، شهرک فناوری نساجی، شهرک تخصصی صنایع دستی و ناحیه تخصصی هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات است.

وی اضافه کرد: پنج محور اصلی برای تکمیل زنجیره ارزش و اجرای طرح‌های نوآورانه اقتصادی در این مجموعه تعریف شده که مشابهی در کشور ندارد و دو طرح نیز در سطح غرب آسیا بی‌سابقه است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان با اشاره به جایگاه ممتاز ایران از نظر ذخایر هیدروکربنی و معدنی گفت: با وجود این ظرفیت‌ها، سهم کشور در تولید محصولات نهایی کمتر از ۲ درصد است و هدف‌گذاری ما در ایجاد شیمی‌پارک‌ها افزایش این سهم به هشت درصد در ۱۰ سال آینده است.

بگی با اشاره به بسته‌های حمایتی شرکت شهرک‌های صنعتی استان گفت: ۵۰ درصد هزینه‌ها تا سقف چهار هزار میلیون ریال برای حضور واحد‌های تولیدی در نمایشگاه‌های بین‌المللی پرداخت می‌شود.

وی افزود: همچنین برای پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد، دکتری و پسادکتری بین ۱۲۰ تا ۳۲۰ میلیون ریال و برای پایان‌نامه‌های فناورانه تا هزار و ۲۰۰ میلیون ریال حمایت مالی در نظر گرفته شده است.

بگی با بیان اینکه شرکت شهرک‌های صنعتی اصفهان هزینه فرآیند دانش‌بنیان شدن واحد‌های صنعتی را پرداخت می‌کند افزود: در طرح‌های عارضه‌یابی واحد‌های تولیدی نیز، تا ۵۰ درصد هزینه‌ها از سوی این شرکت تقبل می‌شود.

۸۰ شهرک صنعتی مصوب در اصفهان وجود دارد که از این تعداد ۷۵ شهرک عملیاتی شده و در حال واگذاری است.

تاکنون ۵۰ درصد از شهرک‌های صنعتی استان به ظرفیت نهایی خود رسیده و بیش از ۱۷۰ هزار نفر در آنها مشغول کار هستند.