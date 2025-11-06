سفیران ایران، چین و روسیه در وین در آستانه برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و درباره هماهنگی مواضع سه کشور در قبال موضوعات آتی این نشست گفت‌و‌گو کردند.

دیدار سفرای ایران، چین و روسیه در آستانه شورای حکام

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میخائیل اولیانوف سفیر و نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین چهارشنبه شب با انتشار پیامی در شبکه پیام‌رسان تلگرام نوشت: امروز چین، ایران و روسیه دور دیگری از مشورت‌های سه‌جانبه سنتی درباره پرونده هسته‌ای ایران را برگزار کردند.

وی افزود: ما مواضع خود را هماهنگ و تطبیق کردیم تا پیش از نشست بعدی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آمادگی لازم را داشته باشیم.

بر اساس برنامه اعلام شده، نشست آتی شورای حکام ۲۸ تا ۳۰ آبان‌ماه در ساختمان مرکز بین‌المللی وین برگزار خواهد شد. این‌بار برخلاف ادوار گذشته موضوع ایران با پایان ماموریت آژانس ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، فقط در چارچوب توافق جامع پادمان بررسی خواهد شد.

جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد که مبنای همکاری و تعامل با آژانس، قانون مصوب مجلس است.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه پیشتر در این‌باره گفت: «ما کماکان عضو معاهده منع اشاعه و متعهد به توافق‌نامه پادمان هستیم. در اجرای این تعهدات پادمانی، با در نظر داشتن مصوبه مجلس که شورای عالی امنیت ملی را متولی این موضوع معرفی کرده است، تعاملات با آژانس را پیش می‌بریم.»

این درحالی است که برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران همواره تحت فشار سیاسی و اتهامات بی‌اساس غرب قرار داشته است. پیش از برجام، کشور‌های غربی با امنیتی‌سازی این موضوع کوشیدند از ابزار تحریم و تهدید نظامی علیه ایران استفاده کنند، اما بسته شدن پرونده «ابعاد احتمالی نظامی» (PMD) در سال ۱۳۹۴ این بهانه را از میان برداشت.

ایران پس از امضای برجام به تمامی تعهدات خود پایبند ماند، اما آمریکا در سال ۱۳۹۷ به‌طور یکجانبه از توافق خارج شد و اروپا نیز نتوانست تعهدات خود را اجرا کند در نتیجه، ایران در چارچوب حقوق برجامی خود گام‌هایی در کاهش تعهدات برداشت. مذاکرات احیای برجام نیز به دلیل تعلل و زیاده‌خواهی‌های غرب به نتیجه نرسید.

ایران طی هفت سال گذشته همه مسیر‌های دیپلماتیک را با حسن نیت آزموده است، اما خواسته‌های بی‌پایان و غیرمنطقی اروپا و آمریکا این تلاش‌ها را به بن‌بست کشاند. ایران بار‌ها تأکید کرده است که برای دستیابی به توافقی پایدار و قابل‌اعتماد که تحریم‌ها را به‌صورت تضمین‌شده لغو کند و مانع از سوءاستفاده در آینده شود، آمادگی دارد.