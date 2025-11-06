\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u06cc\u06a9 \u062a\u0648\u062f\u0647 \u06f7 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u06cc \u0627\u0632 \u0628\u062f\u0646 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631 \u06f3\u06f8 \u0633\u0627\u0644\u0647 \u0628\u0627 \u0645\u0648\u0641\u0642\u06cc\u062a \u062f\u0631 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0639\u0644\u0648\u06cc \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u062e\u0627\u0631\u062c \u0634\u062f.\n\n\n\n\u062e\u0627\u0631\u062c \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u062a\u0648\u062f\u0647 7 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u06cc \u0627\u0632 \u0628\u062f\u0646 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631 38 \u0633\u0627\u0644\u0647