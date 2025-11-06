به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا غفاریان هدف از کاشت موز در گلخانه‌های یزد را ایجاد تنوع‌بخشی به الگوی کشت، تولید محصولات با ارزش اقتصادی بالا، تأمین بخشی از نیاز بازار داخلی، فرصت تازه‌ای برای اشتغال و درآمدزایی گلخانه‌داران بیان کرد.



وی با اشاره به ارزیابی‌های فنی و اقتصادی در یک‌سال گذشته افزود: نتایج نشان می‌دهد کاشت ارقام تجاری و اصلاح‌شده موز در گلخانه‌هایی با سازه استاندارد، از نظر تولید و کیفیت محصول، کاملاً اقتصادی است.



غفاریان ادامه داد: کاهش هزینه‌های کارگری، مصرف آب در سطحی مشابه محصولات رایج گلخانه‌ای مانند خیار، گوجه و نیز کاهش هزینه نهاده‌ها از مهم‌ترین دستاورد‌های این پروژه به‌شمار می‌رود.



مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان خاطرنشان کرد: در هر دوره سه‌ساله کاشت تا برداشت موز، پنج نوبت برداشت محصول انجام می‌شود که این امر استمرار تولید و عرضه موز تازه را در طول سال ممکن می‌سازد.

وی اظهار داشت: تولید موز گلخانه‌ای، علاوه بر افزایش درآمد تولیدکننده می‌تواند به رونق کشاورزی و تأمین پایدار بازار مصرف داخلی کمک کند به همین منظور سازمان جهادکشاورزی استان تصمیم دارد با تأمین نشاء باکیفیت، اجرای دوره‌های آموزشی و مهارت‌افزایی متقاضیان باعث افزایش تولید این محصول ارزشمند در یزد شود.