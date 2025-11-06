پخش زنده
ساخت نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۵۰ کیلووات در ساختمان مرکزی شرکت آب و فاضلاب شیراز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شیراز، با اعلام این خبر گفت: این نیروگاه بر روی پشتبامهای ساختمان اداره مرکزی و مخزن قرآن نصب میشود و شامل ۲۰۰ پنل خورشیدی است.
بهمن بهروزی افزود: این طرح با پیگیری و نظارت دفتر مدیریت مصرف انرژی و سیستمهای کنترل اجرا میشود و هدف از آن بهرهگیری حداکثری از انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی است.
وی تصریح کرد: نیروگاههای خورشیدی علاوه بر تأمین برق پاک و پایدار، نقش مؤثری در کاهش تولید گازهای گلخانهای و حفاظت از محیطزیست دارد.
شرکت آب و فاضلاب شیراز پیشتر چهار نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۳۰ کیلووات را در نقاط مختلف ساخته و اجرای این طرح، پنجمین گام این شرکت در مسیر توسعه سبز و پایداری انرژی است.