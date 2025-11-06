به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان می‌دهد در یک هفته آینده، جو استان پایدار و با روند افزایش نسبی و تدریجی دما همراه است.

غلامپور افزود: در این مدت روز‌های گرم و آفتابی و شب‌های سرد پاییزی پیش بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: تا یک هفته آینده، کمینه دمای هوا در شهر‌های جلگه‌ای بین ۶ تا ۹ درجه و در شهر‌های ساحلی بین ۱۰ تا ۱۳ درجه خواهد بود.

کارشناس هواشناسی مازندران گفت: بیشینه دمای هوا هم در این مدت بین ۲۰ تا ۲۵ درجه پیش بینی می‌شود.

به گفته غلامپور دریا امروز با موج کوتاه همراه و برای فعالیت‌هایی دریایی مناسب است.

وی خاطر نشان کرد: دیروز ساری با ۲۴ درجه سانتی گراد گرمترین و صبح امروز بلده و دلیر چالوس با ۳ درجه سانتی گراد زیرصفر سردترین مناطق استان گزارش شدند.