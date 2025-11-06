به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه در جلسه شورای اداری استان با اشاره به این که مسئله معیشت در اولویت نخست برنامه‌های دولتمردان باید قرار گیرد چرا که موضوع بسیار مهمی بوده و همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است گفت: رخنه فرهنگی دومین مسئله‌ای است که باید مدیران مورد توجه قرار دهند که در این موضوع مد نظر قرار دادن پیوست‌های فرهنگی در طرح‌های مختلف بسیار مهم است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی مسئله فرهنگ را در کنار کار‌های مدیریتی مورد اهمیت قرار داد و افزود: به کارگیری نیرو‌های انقلابی یکی دیگر از دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب در حوزه مدیریتی است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه مرز‌ها ظرفیت ارزشمندی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی استان محسوب می‌شوند، گفت: فعال‌سازی ظرفیت مرز‌ها و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در اولویت برنامه‌های مدیریتی آذربایجان‌غربی قرار دارد.

رضا رحمانی با اشاره به واگذاری مدیریت مرز‌ها به استانداران، افزود: فرمانداران مسئول مستقیم امور مرزی در شهرستان‌ها هستند و در چارچوب رویه کولبری، امکان واردات انواع ماشین‌آلات و تجهیزات فراهم شده که شرکت‌ها باید از این ظرفیت برای رونق تولید و اشتغال بهره ببرند.

او به اجرای برنامه‌های احیای دریاچه ارومیه نیز اشاره و خاطرنشان کرد: تفاهم‌نامه‌هایی با سازمان فائو و دانشگاه‌های ارومیه و تبریز منعقد شده و طرح‌هایی همچون لایروبی رودخانه‌ها، اصلاح الگوی کشت، انسداد انهار و هدایت آب به دریاچه در دست اجراست.

استاندار همچنین با اشاره به اجرای طرح مدیریت محله‌محور در استان، اضافه کرد: این طرح با هدف توزیع هدفمند خدمات اجتماعی و حل مسائل امنیتی، اشتغال، عمرانی، آموزشی و فرهنگی اجرا می‌شود.

رضا رحمانی در پایان، با اشاره به اجرای نهضت مدرسه‌سازی، تکمیل طرح نیمه‌تمام عمرانی، به‌ویژه طرح‌های آبرسانی، آزادراه ارومیه–تبریز و پروژه‌های بیمارستانی و ورزشی، افزود: با آماده‌سازی بسته‌های سرمایه‌گذاری، آذربایجان‌غربی در مسیر افزایش سهم خود از تولید ناخالص داخلی کشور گام برمی‌دارد.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام نیز در این جلسه با اشاره به این که وحدت و آرامش موجود در آذربایجان غربی موجب شد تا نیرو‌های مسلح مستقر در استان در دفاع مقدس ۱۲ روزه بهترین عملکرد را از خود داشته باشند گفت: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی شاهد توطئه‌های مختلف دشمنان بر علیه انقلاب اسلامی هستیم.

سردار سرتیپ امان ا... گشتاسپی افزود: در دفاع مقدس ۱۲ روزه همه قدرت‌های جهان پشت رژیم صهیونسیتی ایستادند تا کار انقلاب اسلامی را تمام کنند، اما به حول و قوه الهی نتوانستند.

او ایجاد اختلافات داخلی را از دیگر برنامه‌های دشمنان در جنگ ۱۲ روزه دانست و افزود: هیمنه استکبار در طول این دفاع مقدس ۱۲ روزه در هم شکسته شد.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا با بیان این که امروز رسیدگی به معیشت مردم راه نجات کشور است خاطرنشان کرد: دشمنان با شکست در دفاع مقدس ۱۲ روزه سعی در فرسایشی کردن مسایل اقتصادی و معیشتی کشور دارند و در صدد رسیدن به اهداف شوم خود هستند.

همچنین در این آیین از خانواده معظم شهیدان اکبر فطین، رضا خلف خانی، رضا علیزاده حصار، میثم خلیلی، بهنام صالحی، یاسر قلی‌زاده، جواد نارنجی و هادی سیاوش از شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه آذربایجان غربی نیز تجلیل شد.