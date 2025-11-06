هفته چهارم رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا با پیروزی پرگل منچسترسیتی مقابل دورتموند و توقف بارسلونا برابر بروخه به پایان رسید.

لیگ قهرمانان اروپا؛ برد پرگل سیتی در شب توقف بارسا

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در شب پایانی هفته چهارم رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا چهارشنبه‌شب ۹ دیدار برگزار شد که در مهمترین دیدار‌ها تیم‌های اینتر و منچسترسیتی برابر حریفان خود به پیروزی دست پیدا کردند و بارسلونا مقابل نماینده بلژیک به نتیجه مساوی بسنده کرد.

در سایر بازی‌های برگزار شده این نتایج به دست آمد:

پافوس یک - ویارئال صفر

قره باغ ۲ - چلسی ۲

آژاکس صفر - گالاتاسرای ۳

بنفیکا صفر - بایرلورکوزن یک

کلوب بروخه ۳ - بارسلونا ۳

اینتر ۲ - غیرت قزاقستان یک

منچسترسیتی ۴ - دورتموند یک

مارسی صفر - آتالانتا یک

نیوکاسل ۲ - اتلتیک بیلبائو صفر

با این نتایج تیم‌های بایرن‌مونیخ، آرسنال و اینتر ۱۲ امتیازی شده و بترتیب در رده‌های اول تا سوم قرار دارند و منچسترسیتی با ۱۰ امتیاز در مکان چهارم است.