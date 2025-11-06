پخش زنده
امروز: -
هفته چهارم رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان اروپا با پیروزی پرگل منچسترسیتی مقابل دورتموند و توقف بارسلونا برابر بروخه به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در شب پایانی هفته چهارم رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان اروپا چهارشنبهشب ۹ دیدار برگزار شد که در مهمترین دیدارها تیمهای اینتر و منچسترسیتی برابر حریفان خود به پیروزی دست پیدا کردند و بارسلونا مقابل نماینده بلژیک به نتیجه مساوی بسنده کرد.
در سایر بازیهای برگزار شده این نتایج به دست آمد:
پافوس یک - ویارئال صفر
قره باغ ۲ - چلسی ۲
آژاکس صفر - گالاتاسرای ۳
بنفیکا صفر - بایرلورکوزن یک
کلوب بروخه ۳ - بارسلونا ۳
اینتر ۲ - غیرت قزاقستان یک
منچسترسیتی ۴ - دورتموند یک
مارسی صفر - آتالانتا یک
نیوکاسل ۲ - اتلتیک بیلبائو صفر
با این نتایج تیمهای بایرنمونیخ، آرسنال و اینتر ۱۲ امتیازی شده و بترتیب در ردههای اول تا سوم قرار دارند و منچسترسیتی با ۱۰ امتیاز در مکان چهارم است.