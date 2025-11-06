به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مهدی آخوندی افزود: به دلیل سکون نسبی جو و نبود وزش باد‌های قابل توجه، در مناطق صنعتی و پرتردد احتمال افزایش غلظت آلاینده‌ها وجود دارد که می‌تواند منجر به کاهش نسبی کیفیت هوا در برخی ساعات شود.

کارشناس همچنین خاطرنشان کرد: در این مدت، روند افزایش نسبی دما نیز مورد انتظار است.

آخوندی توصیه کرد شهروندان، به‌ویژه افراد حساس به آلودگی هوا، در ساعات پرتردد از فعالیت‌های طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند و تمهیدات لازم را جهت حفظ سلامت خود در نظر داشته باشند.