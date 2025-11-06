به‌ منظور تقویت مناسبات دوستانه میان ترکمنستان و جمهوری اسلامی ایران، دیداری میان احمد قربان‌اف، معاون وزیر امور خارجه ترکمنستان، و بهمن نوری، استاندار استان خراسان شمالی، در عشق‌آباد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مقامات دو کشور با تأکید بر سطح بالای تعاملات سیاسی و اقتصادی، بر تداوم گفت‌و‌گو‌های سازنده و ارتباطات منظم در سطوح عالی تأکید کردند.

موضوع توسعه همکاری‌های بین‌استانی جایگاه ویژه‌ای داشت. طرفین با اشاره به یادداشت تفاهم همکاری میان ولایت آخال ترکمنستان و استان خراسان شمالی، خواستار اجرای مؤثر مفاد آن و شناسایی زمینه‌های تازه همکاری شدند.

همچنین، راهکار‌های گسترش روابط در حوزه‌های تجاری، اقتصادی، فرهنگی و انسان‌دوستانه مورد بحث قرار گرفت و پیشنهاد‌هایی برای توسعه همکاری در عرصه‌های نوآورانه و دارای منافع متقابل مطرح شد.

در چارچوب این سفر، هیأت ایرانی به سرپرستی استاندار خراسان شمالی دیدار‌هایی با مقامات ولایت آخال و نمایندگان وزارتخانه‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط ترکمنستان انجام خواهد داد.