به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، از دقایقی پیش ، با انفجار و وقوع حریق مانور ر تمام عیار آمادگی در مخاطرات طبیعی با محوریت زمین لرزه در پارک کوهستانِ شهرک روزیه سمنان در حال برگزاری است .

در ادامه عملیات ستاد مدیریت بحران ، عملیات امداد و نجات پایان یافت و بیمارستان صحرایی با محوریت دانشگاه علوم پزشکی ، هلال احمر و سپاه برپا شد .

اعزام آمبولانس برای انتقال مصدومان و اجساد انجام شد و پزشکی قانونی مرحله تایید و شمارش تعداد متوفیان حادثه را آغاز کرد .

همزمان عملیات آبی هلال احمر برای امداد و نجات آغاز شد.