به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ فرمانده مرزبانی شهرستان پیرانشهر گفت: در راستای مبارزه با قاچاق دام، مرزبانان این شهرستان با اشراف اطلاعاتی دقیق و انجام گشت مفید و هدفمند متوجه تحرک قاچاقچیان به قصد خروج احشام از نوار مرزی شده و در عملیاتی غافلگیرانه و منسجم توانستند ۳۲۱ رأس احشام سبک در ارتفاعات سخت گذر پیرانشهر را مهار کنند.

سرهنگ جلال اکبری، با بیان اینکه ارزش این احشام قاچاق ۳۲ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال برآورد شده است، افزود: در این عملیات قاچاقچیان با تنگ دیدن عرصه و با استفاده از موقعیت جغرافیایی و تاریکی محیط ازمحل متواری شدند که شناسایی و دستگیری قاچاقچیان در دستور کار مرزبانی قرار دارد.