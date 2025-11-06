پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اشنویه از برداشت نزدیک به ۶۰تن زالزالک از محدوده جنگلهای این شهرستان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اشنویه گفت: پیش بینی میشود امسال حدود ۶۰تن زالزالک از محدوده جنگلهای این شهرستان برداشت شود که نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش دارد.
بختیار سعدون اظهار داشت: مساحت محدوده جنگلهای زالزالک در این شهرستان بیش از ۹۸ هکتار است که بیشترین میزان آن در روستای "میرآباد" و به صورت پراکنده در روستاهای "مندان"، "شیخان" و "کانیسرخ" قرار دارد.
وی با بیان اینکه شهروندان هرسال خود اقدام به جمعآوری و فروش این محصول میکنند اضافه کرد: زالزالک در ارقام مختلف و به رنگهای قرمز و زرد و به صورت طبیعی و خودرو در این شهرستان رشد میکند و نیاز به آبیاری نیز ندارد.
سعدون با اشاره به نقش درختان و درختچههای زالزالک در مقابله با فرسایش خاک اظهار داشت: درختان زالزالک با داشتن ریشههای بسیار عمیق علاوه بر اینکه از فرسایش خاک در مناطق کوهپایهای جلوگیری میکند، میتواند به عنوان یک پایه مناسب و مقاوم برای پیوند درختان گلابی نیز باشد.
وی گفت: میوه زالزالک در فصل پاییز قابلیت برداشت دارد و در مهر و آبان پس از بارش نخستین باران پاییزی برداشت آن آغاز و تا اواخر آبان ادامه دارد.
زالزالک با نام علمی crataegus monogyna درختانی به ارتفاع پنج تا ۱۲ متر باشاخههای انبوه و خاردار است که به صورت خودرو در مناطق کوهستانی ایران به ویژه در شمال کشور و همچنین در آذربایجانغربی به وفور یافت میشود.
اشنویه در جنوب آذربایجانغربی واقع شده است