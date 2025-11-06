به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، محمدحسین فریدونی افزود: این اقدام در خطوط چهارده‌گانه شهرستان از جمله لوداب، کبکیان، نقاره‌خانه چنارستان، بلهزار، خلف آباد، کوشک، قرنی و گلستان و در راستای اجرای برنامه راهبردی صنعت برق استان و افزایش ضریب پایداری شبکه عملیاتی شده است.

وی بیان کرد: عملیات تعمیرات و بهینه‌سازی شبکه برق شهرستان که از میانه فروردین‌ماه سال‌جاری آغاز شده با اعتباری حدود یک‌هزار میلیارد ریال و با مشارکت کارشناسان برق بویراحمد به صورت جهادی اجرایی شده است.

مدیر امور برق شهرستان بویراحمد تصریح کرد: تعویض مقره‌های معیوب، نصب و تعویض پایه‌های فرسوده، ریگلاژ اسپن، نصب مهار و اصلاح پایه‌های کج و تعویض کراس آرم و سایر تجهیزات مورد نیاز شبکه از جمله اقداماتی است که طی این مدت انجام شده است.

وی ادامه داد: نصب ۱۰ کلید کنترل از راه دور دیگر اقدام مهم در راستای هوشمندسازی شبکه برق شهرستان بویراحمد است که طی سال جاری صورت گرفته است.

فریدونی افزود: در آخرین برنامه بهینه‌سازی شبکه برق شهرستان بویراحمد که هفته گذشته به صورت مانور انجام شد شبکه برق بخشی از خط گلستان تا فلکه جانبازان، چهار راه هلال احمر تا استانداری بهینه‌سازی شد.

مدیر امور برق شهرستان بویراحمد با اشاره به انجام عملیات بهینه‌سازی در این نقاط ۲ کلید کنترل از راه دور نصب شده تاکید کرد: ۲۷ میلیارد ریال برای بهینه‌سازی این نقاط شهری یاسوج در مانور هفته گذشته هزینه شده است.

وی تعویض و اصلاح شبکه روشنایی معابر مرکز استان را یکی دیگر از برنامه‌های مهم صنعت برق برشمرد و افزود: افزون بر اقدامات شبانه‌روزی بر مبنای درخواست‌های مشترکان در سامانه ۱۲۱ مرکز اتفاقات برق و همچنین، اپلیکشن «برق من»، سیستم‌های روشنایی معابر مرکز استان در قالب مانور‌های جهادی و با حضور اکیپ‌های عملیاتی سطح استان تعویض و یا تعمیر شده است.

فریدونی با بیان اینکه طرح تعمیر و بهینه‌سازی شبکه برق شهرستان بویراحمد تا دستیابی به شاخص‌های هدف و افزایش پایداری شبکه برق این شهرستان ادامه دارد تصریح کرد: بهسازی شبکه روشنایی نقاط شهری و ۲۲ روستای شهرستان بویراحمد از هدفگذاری‌های مهم باقی مانده در سال جاری است.