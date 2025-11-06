به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، با فرا رسیدن فصول سرد و آغاز زمستان، خفاش‌ها وارد دوره خواب زمستانی می‌شوند و به همین دلیل بسیاری از فعالیت‌های غارنوردی در غارهای ایران به منظور حفاظت از این زیستمندان آسیب‌پذیر، به‌طور موقت تعلیق خواهد شد.

در این پویش، غارنوردان به صورت نمادین در آخرین روز هفته منتهی به بیستم آبان ماه کلاه‌های خود را روی زمین می‌گذارند و پایان یک فصل کاوش و اکتشاف را گرامی می‌دارند.

